Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Смотрите также
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Путин: Россия не является «страной-бензоколонкой»
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Лукашенко объяснил запрет на въезд главе католиков Белоруссии
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для стран Запада
Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США
Тихановская раскритиковала заявление Бабарико о создании новой партии
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. В Москве вчера прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санэпидслужбы при Минздраве.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
Минтранса РБ, "представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь".
Подробнее о событии