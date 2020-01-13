Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА. Отмечается, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

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