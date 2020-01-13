Экономика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА. Отмечается, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.
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Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

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Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Газета.Ru05:20

Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

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Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти

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Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
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