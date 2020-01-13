Экономика
Газета.RuБелоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА. Отмечается, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.
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Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Каргинов выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Путин поручил сделать перелеты для Калининградской области доступнее
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля принять дополнительные меры господдержки, направленные на обеспечение доступности внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Экономика
В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами.
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В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры
Башкирская полиция расследует кражу 1,1 миллиона рублей.
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Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.
Политика
В Берлине пройдет конференция по ситуации в Ливии
На переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 11 января, президент РФ отметил, что такой саммит действительно должен быть эффективным при условии, что в нем примут участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в Ливии.
Авто
Компания Ford показала возможности нового Bronco
Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
Футбол
Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Руководство "Астаны" и главный тренер клуба Роман Григорчук расторгли контракт по обоюдному согласию.
Общество
Елизавета II созывает семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Срочный семейный совет Елизавета II созывает в резиденции Сандрингем.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Девять машин столкнулись в ДТП на трассе Петербург-Псков
Устанавливаются причины произошедшей аварии. Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка.
Футбол
«Кельн» может арендовать у «Локомотива» чемпиона мира Хеведеса
Немецкий "Кельн" может арендовать у московского "Локомотива" чемпиона мира 2014 года Бенедикта Хеведеса.
Шоу-бизнес
Концертный директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой
Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что народная артистка России Надежда Кадышева проявила себя невоспитанным человеком, из-за ругательств, приписываемых исполнительнице шоуменом Рустамом Солнцевым.
Кино
Критики США выбрали лучшие фильмы 2019 года
Лучших актеров 2019 года назвали в России >> В номинации "За лучшую режиссуру" награды получили режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо и британец Сэм Мендес за фильм "1917".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.