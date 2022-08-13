REGNUMБелоруссия и Россия организовывают импортозамещение в автомобильной отраслиПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о начале реализации трёх проектов в сфере импортозамещения в автомобильной промышленности.REGNUMПервый проект связан с производством светодиодной техники для автомобилей и будет реализован в Минской области.REGNUMВторой проект касается производства тормозных систем.Взгляд.руПо третьему проекту для нужд автопрома будет создано кольцераскатное производство.Телеканал 360°Читать далееСвернутьПодробнее о событииПремьер Белоруссии Головченко сообщил о начале трех совместных с РФ проектов в автопромеТелеканал 360°13:38Белоруссия и Россия организовывают импортозамещение в автомобильной отраслиREGNUM13:35Белоруссия и Россия приступают к реализации трех совместных проектов в сфере автопромаТАСС13:00Белоруссия и РФ приступают к реализации совместных проектов в сфере автопромаОбщественная служба новостей13:09Белоруссия и Россия приступили к реализации совместных проектов в автопромеВзгляд.ру13:07Москва и Минск приступили к реализации совместных проектов для автопромаИА Красная Весна13:14Показать ещёОценить11Поделиться