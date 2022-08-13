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Белоруссия и Россия организовывают импортозамещение в автомобильной отрасли

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о начале реализации трёх проектов в сфере импортозамещения в автомобильной промышленности.
REGNUM
Первый проект связан с производством светодиодной техники для автомобилей и будет реализован в Минской области.
REGNUM
Второй проект касается производства тормозных систем.
Взгляд.ру
По третьему проекту для нужд автопрома будет создано кольцераскатное производство.
Телеканал 360°

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Премьер Белоруссии Головченко сообщил о начале трех совместных с РФ проектов в автопроме
Телеканал 360°13:38
Белоруссия и Россия организовывают импортозамещение в автомобильной отрасли
REGNUM13:35
Белоруссия и Россия приступают к реализации трех совместных проектов в сфере автопрома
ТАСС13:00
Белоруссия и РФ приступают к реализации совместных проектов в сфере автопрома
Общественная служба новостей13:09
Белоруссия и Россия приступили к реализации совместных проектов в автопроме
Взгляд.ру13:07
Москва и Минск приступили к реализации совместных проектов для автопрома
ИА Красная Весна13:14

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