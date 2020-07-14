Общество
RT на русскомБелоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
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Общество
Макрон пригласил тысячи человек на военный парад в Париже
REGNUM вчера в 09:01
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Политика
Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда
Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда, который баллотировался на второй срок.
Международная жизнь вчера в 03:49
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Изменившийся до неузнаваемости Зак Эфрон объяснил, почему решил оставить Голливуд
Некоторые поклонники Эфрона удивились его словам.
Grazia 02:33
Общество
В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда
В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
Известия 11:10
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Общество
В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса
RT на русском 12:22
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну.
Городовой 11:36
Музыка
АРМИ шутят, что придется учить японский
⁷ (@kotya_min_yongi) July 14, 2020 Многие фанаты пишут, что они только начали понимать треки BTS на корейском языке, но на японском они звучат так удивительно, что сразу хочется выучить новый язык.
Popcake 12:47
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
Здоровье
За сутки в Кировской области два человека скончались от коронавируса
Выявлено 56 новых случаев заражения. За минувшие сутки в Кировской области сразу два человека скончались от коронавируса.
РИА НаВятке 03:32
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12 июля в 04:42
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Фотографии, на которых можно увидеть финальную версию внедорожника Aurus Komendant, появились у Российской газеты.
Политическая Экспертиза 11:05
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Шоу-бизнес
На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.
RT на русском 10:54
Общество
В Монголии подтвердили смерть 15-летнего мальчика от бубонной чумы
В Горном Алтае из-за чумы запретили охоту на сурков Шестой год подряд опасная инфекция перечеркивает планы охотников "Результат теста на полимеразную цепную реакцию показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", – сообщил представитель Минздрава Доржийн Нарангэрэл, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
АМИТЕЛ 04:57