Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

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