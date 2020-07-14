"В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении",- сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
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