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Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.В источнике
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Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти

Коммерсантъ12:48

Премьер Белоруссии сообщил о соглашении на поставку нефти из России

РБК12:46

Новак заявил, что РФ выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию

ТАСС08:09

РФ и Белоруссия заключили соглашение об условиях поставок нефти

News.ru12:47

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

RT на русском12:41

Новак: РФ выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию

Аргументы и Факты09:05

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставок российской нефти

Эхо Москвы12:38
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В Баку заявили об уничтожении пункта управления армянского дивизиона

"В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении",- сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости12:53
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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс12 июля в 11:51
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Брянцам назвали варианты избежать заражения коронавирусом

Как брянцам и жителям других регионов защититься от коронавирусной инфекции или добиться лёгкого течения болезни рассказывал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.
РИА Стрелавчера в 05:35
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Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК06:37
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