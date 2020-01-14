с чего всё началось

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Политика WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.

Политика Президент Эстонии разочаровалась в России Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Экономика В России отменят льготу на добычу нефти Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.

Общество Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.