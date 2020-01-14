Энергетика
Аргументы неделиБелоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Политика
WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку
США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.
Общество
Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
Экс-начальника станции Новосибирск-Главный осудили за взятку
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране
В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Политика
Президент Эстонии разочаровалась в России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Футбол
Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
Экономика
В России отменят льготу на добычу нефти
Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Происшествия
На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв
Общество
В метро Петербурга сломалась система пополнения проездных билетов
В среду, 15 января, стало известно, что на всех станциях метро в Петербурге отказала система пополнения проездных билетов.
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Общество
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Экономика
Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении
Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Происшествия
СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
Общество
BMW отказалась от строительства своего завода в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.