Энергетика

Аргументы неделиАргументы неделиБелоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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ТАССвчера в 06:32

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Эксперт оценил планы Белоруссии по поиску новых вариантов импорта нефти

REGNUMвчера в 17:51

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РБКвчера в 07:18

В Белоруссии заявили о поиске альтернатив российской нефти

RT на русскомвчера в 13:50

Минск начал искать альтернативы российской нефти

Коммерсантъвчера в 09:09

Эксперт оценил планы Минска найти альтернативу российской нефти

РИА Новостивчера в 14:25

Минск оценил выплату премий нефтекомпаниям России в прежнем объеме

Известиявчера в 07:08

Минск предложил купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана, Польши и стран Балтии

ТАССвчера в 07:03
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика

WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку

США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.
РБК вчера в 21:09
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Происшествия

Экс-начальника станции Новосибирск-Главный осудили за взятку

Вести Новосибирск вчера в 23:00
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

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REGNUM 00:38
Политика

Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Газета.Ru 01:11
Политика

Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Свободная Пресса вчера в 00:18
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
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Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Футбол

Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
RT на русском 13 января в 02:04
Экономика

В России отменят льготу на добычу нефти

Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
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В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Известия вчера в 23:17
Происшествия

На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв

REGNUM вчера в 14:46
Общество

В метро Петербурга сломалась система пополнения проездных билетов

В среду, 15 января, стало известно, что на всех станциях метро в Петербурге отказала система пополнения проездных билетов.
Форпост Северо-Запад 01:37
Общество

Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ

По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
REGNUM 00:14
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Lenta.ru 01:11
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Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан

РИА Новости вчера в 17:24
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Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении

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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
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ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
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СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик

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Общество

BMW отказалась от строительства своего завода в России

Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Известия вчера в 08:04
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