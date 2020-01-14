с чего всё началось

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Происшествия В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.

Гаджеты AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.

Общество Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Хоккей Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.

Политика Возле дома Зеленского проходит акция протеста Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка. Об этом сообщает «112 Украина».

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию.

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Происшествия В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.

Общество ВЦИОМ раскрыл расходы россиян на празднование Нового года В этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей на новогодние праздники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Политика Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.