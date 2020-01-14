Энергетика
Аргументы неделиБелоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Гаджеты
AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X
Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Политика
Роухани извинился за задержку признания удара по украинскому самолету
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет.
Культура
Фотография из Читы 90-х попала в заставку украинского сериала «Папик» на СТС
Создатели украинского сериала «Папик» на телеканале СТС использовали фотографию из Читы 90-х в заставке к сериалу, сообщается 15 января в группе «Чита - фото из прошлого».
Политика
Возле дома Зеленского проходит акция протеста
Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка. Об этом сообщает «112 Украина».
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Происшествия
В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца
В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Авто
Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4
Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
Пылинка возрастом около семи миллиардов лет обнаружена в австралийском метеорите, об этом сообщает издание Science Alert.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Общество
ВЦИОМ раскрыл расходы россиян на празднование Нового года
В этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей на новогодние праздники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Происшествия
СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе
Экономика
Послание Путина тете Клаве не поможет
По данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние отечественных долларовых миллиардеров выросло на $51 млрд, и сегодня Россия, 11-я экономика мира, занимает пятое место на планете по числу сверхбогачей.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома»
Ирек Миннахметов руководил компанией с 2015 года.