с чего всё началось

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Общество Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Кино Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов» По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

Хоккей Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто» Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.

Гаджеты Xiaomi разрабатывает новое поколение «умных» телевизоров Mi TV Как сообщает сетевой информатор Мукула Шарма, китайский производитель в ближайшее время анонсирует серию телевизоров Xiaomi Mi TV 5. Новые модели поступят в продажу 11 ноября.

Авто Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Армия и оружие Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.