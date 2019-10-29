Экономика
Газета.RuБелоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
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с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.Московский Комсомолецвчера в 06:01
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Белоруссия решила заменить российскую нефть поставками через Украину
Московский Комсомолецвчера в 06:01
Белоруссия изучит возможность поставки нефти на свои НПЗ через порты Украины и Балтии
Говорит Москвавчера в 09:13
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Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
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Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
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ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA
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Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.