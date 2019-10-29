с чего всё началось

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Общество Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.

Политика Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.

Общество Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о реновации жилья в РФ Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во вторник внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилищного фонда в РФ.

Авто Renault привезет в Европу бюджетный электрокар В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.

Шоу-бизнес Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.

Общество Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.

Наука Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Армия и оружие Турция собирается закупить российские Су-35 Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Общество Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта» Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.

Здоровье Девушка родила через 11 недель после того, как у неё отошли воды Через три дня Лорен выписали из больницы с условием, что два раза в неделю она будет приезжать на осмотр.

Армия и оружие Россия передала Таджикистану вооружение и технику на 320 млн рублей После завершения совместных учений «Нерушимое братство-2019», Россия подарила таджикской армии военную технику и вооружение на общую сумму около 320 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС.

Спорт WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.

Политика В ДНР заявили о готовности начать разведение сил в Петровском Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в любую согласованную контактной группой дату, заявил во вторник представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Шоу-бизнес 45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Велика вероятность, что эта отсрочка станет последней.

Единоборства 212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.