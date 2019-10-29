Энергетика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия ищет альтернативу российской нефти

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
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с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня
», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.
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