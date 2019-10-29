Энергетика
Газета.RuБелоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.Московский Комсомолец06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Общество
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Политика
Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США
Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН 02:48
Общество
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о реновации жилья в РФ
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во вторник внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилищного фонда в РФ.
ТАСС 13:21
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва 03:48
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
REGNUM 10:35
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро вчера в 00:48
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Информ Полис online вчера в 23:55
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Здоровье
Девушка родила через 11 недель после того, как у неё отошли воды
Через три дня Лорен выписали из больницы с условием, что два раза в неделю она будет приезжать на осмотр.
Life.ru 10:14
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение и технику на 320 млн рублей
После завершения совместных учений «Нерушимое братство-2019», Россия подарила таджикской армии военную технику и вооружение на общую сумму около 320 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС.
Военное дело 04:46
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Футбол
Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР
РИА Новости 15:31
Политика
В ДНР заявили о готовности начать разведение сил в Петровском
Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в любую согласованную контактной группой дату, заявил во вторник представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров.
РИА Новости 15:04
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Велика вероятность, что эта отсрочка станет последней.
Полит.ру 14:09
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58