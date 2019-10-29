с чего всё началось

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Происшествия Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Общество Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии Поставки новых банкнот из России на восток Ливии увеличились в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные РФ.

Шоу-бизнес Мать Риты Дакоты снова выходит замуж Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.

Технологии Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Происшествия В Кузбассе обсуждают последствия сильного урагана Крышу сорвало с одного из административных зданий. Ураган сегодня бушует по всему Кузбассу. Скорость ветра достигает 25-ти метров в секунду.