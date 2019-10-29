с чего всё началось

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Политика В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.

Политика Премьер Ливана объявил о своей отставке Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.

Авто Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.

Музыка Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса» На съемках 8-го сезона российского проекта «Голос», которые проходят в Москве, выступила девушка из Закарпатья Рената Штифель с украинской «Песней про рушник», обратившая на себя внимание всех четырех судей конкурса.