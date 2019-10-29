Энергетика
Газета.RuБелоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
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с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.Московский Комсомолец06:01
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На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
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Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Игра доступна для обладателей iPhone 6s, iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2, iPad Pro, iPod Touch 7 или более новых гаджетов от Apple, а также необходимо наличие 2,4 ГБ свободного места.
Cyber.sports.ru 07:22
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
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Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
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Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
РБК 06:06
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
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Шоу-бизнес
Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова снова встречаются
Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова воссоединились после расставания. Об этом стало известно из Instagram модели.
Мойка78 26 октября в 21:38
Общество
Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.
Ведомости 06:45
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple и Армстронгом
Президент пообещал провести на Украине не «фасадную», но настоящую судебную реформу и тем самым справиться с коррупцией, а также создать для всех инвесторов равные и единые правила игры.
РБК 06:10
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Российская газета 02:47
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Известия 01:16
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 08:16
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
Российская газета 07:53
Армия и оружие
Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.
RT на русском 08:17
Политика
Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу
Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.
РБК 08:31
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Космос
С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 26 октября в 03:20
Общество
В Саратове отремонтировали 99% дорог от плана на 2019 год
На 25 октября выделено 219,2 млн рублей, за счет которых, с учетом софинансирования из местного бюджета, сделан ремонт порядка 100 км дорог и по содержанию (ямочному ремонту) в объеме 160 тыс. кв. м. Депутат Сергей Курихин не понял, почему цены на проектирование дорог постоянно меняются.
КП - Саратов 07:09
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Футбол
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии
Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.
Вести.Ru вчера в 19:28