с чего всё началось

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Игры Gwent теперь доступен для скачивания в App Store Игра доступна для обладателей iPhone 6s, iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2, iPad Pro, iPod Touch 7 или более новых гаджетов от Apple, а также необходимо наличие 2,4 ГБ свободного места.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

Экономика ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Экономика Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.

Происшествия Пять человек отравились угарным газом в Башкирии В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова снова встречаются Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова воссоединились после расставания. Об этом стало известно из Instagram модели.

Общество Мосгорсуд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля Мосгорсуд признал законным продление до 13 января 2020 г. домашнего ареста для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский сравнил Украину с Apple и Армстронгом Президент пообещал провести на Украине не «фасадную», но настоящую судебную реформу и тем самым справиться с коррупцией, а также создать для всех инвесторов равные и единые правила игры.

Происшествия В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены» В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).

Общество Украинские политологи подрались в студии у Соловьева Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.

Армия и оружие Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.

Политика Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.

Кино Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны» Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».

Общество В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.

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Общество В Саратове отремонтировали 99% дорог от плана на 2019 год На 25 октября выделено 219,2 млн рублей, за счет которых, с учетом софинансирования из местного бюджета, сделан ремонт порядка 100 км дорог и по содержанию (ямочному ремонту) в объеме 160 тыс. кв. м. Депутат Сергей Курихин не понял, почему цены на проектирование дорог постоянно меняются.

Общество Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

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Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Происшествия Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.