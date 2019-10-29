Энергетика
Газета.RuБелоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
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с чего всё началось
Гурина заявила в интервью газете «Беларусь сегодня», что покупка нефти у альтернативных поставщиков имеет смысл только в том случае, если она будет экономически оправданна, а само топливо не будет уступать в качестве.Московский Комсомолец06:01
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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
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МИД РФ выразило свои опасения в связи со своими наблюдениями за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет.
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Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
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Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал
В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
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Люди с психическими расстройствами умирают раньше других
Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
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Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Армия и оружие
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Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
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«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
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Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Лавров прокомментировал действия США по контрабанде нефти в Сирии
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В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
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На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
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Самолет упал на жилой дом в США
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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