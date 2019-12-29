Экономика
КомпанияБелоруссия исключила отказ от нацвалюты в рамках интеграции с Россией
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что государство оставит собственную валюту при интеграции с Россией. Чиновник также выразил надежду на встречу лидеров двух стран до конца года, так как стороны все еще не пришли к согласию по вопросам нефти, газа и налогов.
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Белорусский вице-премьер рассказал о несогласованных вопросах по интеграции с Россией
Коммерсантъвчера в 17:25
Белоруссия не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с РФ
Московский Комсомолецвчера в 15:39
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
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Политика
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
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2019 год стал самым теплым за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в России.
Политика
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Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
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В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
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Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
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В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному
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Футбол
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Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних
Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
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