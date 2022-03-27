ТАССБелоруссия хочет нарастить экспорт промышленной продукции в РФ на сумму не менее $1 млрдБелоруссия намерена нарастить экспорт промышленной продукции на российский рынок на сумму не менее $1 млрд.ТАСС"Для нас важным приоритетом также является Африка и Азия", - заключил глава ведомства.ТАССГлава Минпрома также не исключил отгрузку продукции через Грузию и Иран, назвал приоритетными направлениями Африку и Азию.Lenta.ruРассматриваются маршруты через Астрахань, Новороссийск, Санкт-Петербург, Владивосток, изучается возможность поставок по северному пути.ПрофильЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильПодробнее о событииБелоруссия хочет нарастить экспорт промышленной продукции в РФ на сумму не менее $1 млрдТАССвчера в 15:11Белоруссия пообещала нарастить экспорт в Россию на $1 миллиардПрофильвчера в 16:00Глава Минпрома Белоруссии Пархомчик: Минск нарастит экспорт в РФ на сумму не менее $1 млрдLenta.ruвчера в 15:55Белоруссия намерена нарастить экспорт промышленной продукции в РоссиюИА Красная Веснавчера в 16:12Белоруссия планирует увеличить промышленные поставки в РФ на $1 млрдГазета.Ruвчера в 16:46Показать ещёОценить53Поделиться