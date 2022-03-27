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Белоруссия хочет нарастить экспорт промышленной продукции в РФ на сумму не менее $1 млрд

Белоруссия намерена нарастить экспорт промышленной продукции на российский рынок на сумму не менее $1 млрд.
ТАСС
"Для нас важным приоритетом также является Африка и Азия", - заключил глава ведомства.
ТАСС
Глава Минпрома также не исключил отгрузку продукции через Грузию и Иран, назвал приоритетными направлениями Африку и Азию.
Lenta.ru
Рассматриваются маршруты через Астрахань, Новороссийск, Санкт-Петербург, Владивосток, изучается возможность поставок по северному пути.
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Белоруссия хочет нарастить экспорт промышленной продукции в РФ на сумму не менее $1 млрд
ТАССвчера в 15:11
Белоруссия пообещала нарастить экспорт в Россию на $1 миллиард
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Глава Минпрома Белоруссии Пархомчик: Минск нарастит экспорт в РФ на сумму не менее $1 млрд
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Белоруссия намерена нарастить экспорт промышленной продукции в Россию
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