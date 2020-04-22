Экономика
АгробукБелоруссия хочет отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия в 2020 году намерена отказаться от поставок гречневой крупы из России, передаёт «БелТА» заявление начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза республики Алексея Богданова.
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Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.
PenzaNews 04:51
Экономика
Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
РИА Новости вчера в 22:06
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Общество
Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной
Учителя хотят вернуться к своей работе.
Российская газета 05:01
Политика
Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына
Аргументы недели 21 апреля в 00:40
Общество
Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето
Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
Общество
Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»
Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
РБК 03:16
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина
Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.
ФАН 01:58
Хоккей
Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»
Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
Новый Век вчера в 09:12
Общество
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 22 человека
За минувшие сутки в Саратовской области подтверждены 22 факта заражения жителей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:33
Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
Политика
Аслан Бжания вступил в должность президента Абхазии
Евразия Daily 05:32
Общество
4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России
Всего по всей России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом.
Собеседник 03:46
Финансы
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 03:52
Общество
В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Технологии
Созданы батареи с феноменальными ёмкостью и долговечностью
В релизе особое внимание привлекает результат тестов на долговечность.
Драйв 03:03
Происшествия
В Брянской области скончался второй пациент с коронавирусом
Брянск, 23 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекции зарегистрирован в Брянской области.
REGNUM 04:55
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 25 человек
Остальные заразились после контакта с ранее инфицированными.
Тульские СМИ 04:17