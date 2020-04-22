Белоруссия в 2020 году намерена отказаться от поставок гречневой крупы из России, передаёт «БелТА» заявление начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза республики Алексея Богданова.

Политика Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 297

Общество В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.

Экономика Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.

Политика МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии» На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации. 13

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

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Общество Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. 72

Хоккей Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор» Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.

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Происшествия В Брянской области скончался второй пациент с коронавирусом Брянск, 23 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекции зарегистрирован в Брянской области.