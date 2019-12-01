Экономика

ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
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Минск хочет покупать газ по ценам на уровне Смоленской области

Smolnarod.ru04:07

Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

ТАСС02:22

Премьер-министр Белоруссии назвал приемлемую цену на российский газ

REGNUM03:10

Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции

Эхо Москвы02:31

Белоруссия хочет получать газ по внутрироссийским ценам

News.ru02:28

В Минске рассказали об оставшихся вопросах с Москвой

РЕН ТВ02:25

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

RT на русском03:44
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн

Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас

КП - Беларусь09:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости 10:24
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия вчера в 14:29
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
ТАСС 08:02
Экономика

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета 07:28
Финансы

Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Ведомости 07:42
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru вчера в 06:37
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