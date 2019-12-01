Экономика
ИнфоросБелоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС. Целью интеграции являются равные условия для субъектов хозяйствования, включающие и равные цены на энергоносители, уверен он.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
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Экономика
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Финансы
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Экономика
Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.