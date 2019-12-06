Экономика
Аргументы и ФактыБелоруссия хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области, передает ТАСС. «Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку», - сказал Румас.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Финансы
Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых
За текущий год доля новых кредитов, взятых населением на погашение старых, снизилось на 1,9 процентного пункта и составила 11,8 процента.
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Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве в Мексике
В результате случившегося погибли четыре человека. Еще десять получили ранения, они были госпитализированы.
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при
За прокат короткой программы в финале серии Гран-при в Турине (Италия) Косторная получила 85,45 балла.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Происшествия
В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку
Генеральная прокуратура России организовала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.
Общество
Российские военные снабдили школьников в Алеппо запасом канцтоваров
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказали гуманитарную помощь детям в школе на северо-востоке Алеппо.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Политика
Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.
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36-летняя певица МакSим выходит замуж
Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Хоккей
Торнтон ударил вратаря «Каролины» Мразека кулаком в голову
Чешский вратарь махнул клюшкой в сторону форварда. После этого Торнтон ударил Мразека кулаком в голову.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал бой против Кокляева
Напомним, Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом же раунде боксерского поединка.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Технологии
В Android-смартфонах появилась уникальная функция
На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев заявил СМИ, что отец певицы Жанны Фриске угрожал ей пистолетом.
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Здоровье
Столичный ветеринар рассказал о правилах содержания котят и щенков
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.