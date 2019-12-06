Экономика
Аргументы и ФактыБелоруссия хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области, передает ТАСС. «Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку», - сказал Румас.
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Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвывчера в 02:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Биатлон
Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Футбол
Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма
Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
Футбол
Семин о поражении в Туле: «После удаления Рыбуся игра закончилась»
Хотели сравнять счет, а пропустили контратаку. После удаления в нашем составе Рыбуся игра, по сути, закончилась.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Происшествия
Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп
Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп пенсионерки, который был спрятан в кладовке.
Шоу-бизнес
Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Происшествия
В Индии полиция застрелила подозреваемых в резонансном убийстве
Индийские полицейские застрелили подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки-ветеринара, которое взволновало всю страну.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи
Применение КЭП сотрудниками, действующими по доверенности, «стирает границы между использованием подписи в служебных и личных нуждах», что требует абсолютного доверия граждан к безопасности информационных систем организаций, сказано в письме.
Происшествия
Юрий Чайка начал проверку свердловской прокуратуры
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Политика
Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет в Сочи.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
Рендеры последней модели опубликовал инсайдер OneLeaks. Смартфон внешне похож на Samsung Galaxy S11e.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.