Энергетика
Rambler News ServiceБелоруссия хочет увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%
С 1 сентября 2019 года Белоруссия увеличила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны на 3,7%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии отмечало, что тарифы увеличены с целью частичной компенсации недополученной выручки компании «Гомельтранснефть Дружба» из-за инцидента с нефтепроводом «Дружба».
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.ТАССвчера в 10:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Минск предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти по своей территории
ГЛАС.RUвчера в 12:05
Белоруссия хочет увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%
Rambler News Serviceвчера в 11:57
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом
В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Экономика
В Аткарске построят завод по производству майонеза
Новый проект предусматривает расширение существующего производства в Аткарске, Саратове и Балакове.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Армия и оружие
Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море
Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, вошедший в юго-западную часть акватории Чёрного моря.
Армия и оружие
НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Футбол
«Эсперанс» разгромил «Аль-Садд» и занял пятое место на клубном ЧМ
Тунисский "Эсперанс" крупно обыграл "Аль-Садд" из Катара в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Дохе.
Экономика
Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Экономика
Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
Российские суды оправдывают 40 процентов обвиняемых в организации и участии в организованном преступном сообществе, констатировал зампред Верховного суда Владимир Давыдов на заседании клуба имени Замятнина.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.