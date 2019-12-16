Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceБелоруссия хочет увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%

С 1 сентября 2019 года Белоруссия увеличила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны на 3,7%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии отмечало, что тарифы увеличены с целью частичной компенсации недополученной выручки компании «Гомельтранснефть Дружба» из-за инцидента с нефтепроводом «Дружба».
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с чего всё началось

Белоруссия предлагает увеличить тариф на прокачку российской нефти по своей территории

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.
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ТАССвчера в 10:53
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.
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Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
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Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

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«Эсперанс» разгромил «Аль-Садд» и занял пятое место на клубном ЧМ

Тунисский "Эсперанс" крупно обыграл "Аль-Садд" из Катара в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Дохе.
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В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
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Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

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