Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceБелоруссия хочет увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%

С 1 сентября 2019 года Белоруссия увеличила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны на 3,7%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии отмечало, что тарифы увеличены с целью частичной компенсации недополученной выручки компании «Гомельтранснефть Дружба» из-за инцидента с нефтепроводом «Дружба».
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с чего всё началось

Белоруссия предлагает увеличить тариф на прокачку российской нефти по своей территории

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.
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ТАССвчера в 10:53
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
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Российские подразделения спецназа будут вооружены новыми практически бесшумными автоматами с высокой огневой мощью.
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

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Политика

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Политика

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Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
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Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
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Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на 18 декабря

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли с 17 на 18 декабря в связи со сбоем в системе управления.
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Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000

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Конституционная норма о «едином» гражданстве сохранится: люди будут восприниматься как граждане Украины, несмотря на то, что имеют паспорт другого государство.
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Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
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Путин отменил в России банковский роуминг

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Счастливая мама — телеведущая Светлана Зейналова — поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram.
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Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
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