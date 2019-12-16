ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

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Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.

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