Энергетика
REGNUMБелоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти
Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.ТАССвчера в 10:53
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Минск предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти по своей территории
ГЛАС.RUвчера в 12:05
Белоруссия хочет увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%
Rambler News Serviceвчера в 11:57
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