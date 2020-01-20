Белоруссия закупила норвежскую нефть. Партию в объеме 80 тыс. тонн доставят через порт Клайпеда 22 января, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», передает «Интерфакс».

Политика Путин встречается с Чайкой и Красновым Президент поблагодарил Чайку за работу. Он выразил надежду, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства.

Политика Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.

Хоккей Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.

Политика Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Наука Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Армия и оружие Корея ведет консультации с Ираном по безопасности в Ормузском проливе Консультации по вопросам безопасности в Ормузском проливе и возможной отправке войск на Ближний Восток ведут Южная Корея и Иран, заявил южнокорейский чиновник Чон Ва Дэ, 18 января сообщает агентство Yonhap.

Политика РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.