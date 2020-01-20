Энергетика
РосбалтБелоруссия купила нефть в Норвегии
Белоруссия закупила норвежскую нефть. Партию в объеме 80 тыс. тонн доставят через порт Клайпеда 22 января, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», передает «Интерфакс».
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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