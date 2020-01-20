Энергетика

РосбалтРосбалтБелоруссия купила нефть в Норвегии

Белоруссия закупила норвежскую нефть. Партию в объеме 80 тыс. тонн доставят через порт Клайпеда 22 января, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», передает «Интерфакс».
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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

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Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

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РБКвчера в 23:55

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РИА Новости07:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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