Энергетика
Вести.RuБелоруссия купила 80 тысяч тонн норвежской нефти
"Белорусская нефтяная компания" купила партию норвежской нефти в объеме 80 тысяч тонн. Поставка сырья осуществится через Клайпеду 22 января. Нефть предназначена для переработки на новополоцком "Нафтане", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
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