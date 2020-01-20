Энергетика

Вести.RuВести.RuБелоруссия купила 80 тысяч тонн норвежской нефти

"Белорусская нефтяная компания" купила партию норвежской нефти в объеме 80 тысяч тонн. Поставка сырья осуществится через Клайпеду 22 января. Нефть предназначена для переработки на новополоцком "Нафтане", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
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