Энергетика
РосбалтБелоруссия купила нефть в Норвегии
Белоруссия закупила норвежскую нефть. Партию в объеме 80 тыс. тонн доставят через порт Клайпеда 22 января, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», передает «Интерфакс».
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
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