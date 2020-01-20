Энергетика

РосбалтРосбалтБелоруссия купила нефть в Норвегии

Белоруссия закупила норвежскую нефть. Партию в объеме 80 тыс. тонн доставят через порт Клайпеда 22 января, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать1389

Подробнее о событии

Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт

РИА Новости07:15

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфаксвчера в 14:01

Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской

Национальная служба новостей06:55

СМИ сообщили о закупке Белоруссией 80 тыс. тонн нефти у Норвегии

Известия02:38

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

Московский Комсомолецвчера в 23:37

Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русском07:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:46, Ашберн

Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка

КП - Беларусь07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Вести.Ru 12:31
Авто

Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

ToDay News Ufa 07:27
Политика

Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 13:21
Кино

В продолжении «Матрицы» не появится агент Смит

Афиша Daily 14:20
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал вчера в 06:41
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ

Президент России Владимир Путин указом утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ.
News.ru 13:54
Хоккей

КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

Вести.Ru 14:22
Общество

Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru 13:08
Политика

Захарова назвала слова премьера Польши о войне самоубийством

Захарова в своем посте в Facebook назвала слова польского политика "очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны" и подчеркнула, что такие фразы лежат "за гранью добра и зла".
Газета.Ru 14:37
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Космос

Девять названий марсохода стали финалистов конкурса «Mars 2020 Rover Naming»

AstroNews.ru 14:30
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
Газета.Ru вчера в 07:42
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
РИА Новости 07:40
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Политика

В России утвердили новый состав правительства страны

В России утвердили новый состав правительства страны. Новый состав правительства утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 12:30
Политика

Путин встретился с новым составом правительства России

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства России.
Ведомости 12:15
Здоровье

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

ТАСС 06:42
Шоу-бизнес

Бузова поставила российский рекорд в Instagram

Ближайшие «преследователь» Бузовой - российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов - имеет в Instagram 18,4 миллиона подписчиков.
Московский Комсомолец 04:48
Политика

Собянин назначил нового главу департамента строительства

Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Москва 24 13:03
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Общество

В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
РБК 10:30
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»

Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
Discover24 вчера в 03:01
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Томской области

В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Газета.Ru вчера в 21:22
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное