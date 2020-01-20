Энергетика
Парламентская газетаБелоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим». По его словам, нефть доставят на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде 22 января.
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Рабочим с авианосца «Кузнецов» не платят зарплату
Больница в Заполярном должна за электричество 700 тысяч 14 01 2020 Напомним, в Мурманске предприниматель, возглавляющий управляющую компанию, задолжал поставщику теплоэнергии 400 тысяч рублей.
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Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».