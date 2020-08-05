Энергетика
Finam.RuБелоруссия купит в августе 1,21 млн тонн нефти из России
В начале года большинство российских компаний на три месяца прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за споров о цене. Белорусский президент Александр Лукашенко оценил потери бюджета из-за "нефтяных разборок" с РФ в 1,5 миллиарда белорусских рублей.
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Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Pravda.Ru вчера в 07:02
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости вчера в 08:47
Общество
Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину
Капитан Борис Прокошев рассказал историю судна "Росус", на котором несколько лет назад в Бейрут прибыли 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, днем 4 августа разнесшие город и убившие более 100 человек.
Московский Комсомолец 09:25
Армия и оружие
РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело 02:01
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
РБК 09:54
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер
Компания Infiniti осенью проведет презентацию нового купе-кроссовера QX55.
Goroday.ru 10:08
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Экономика
ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта
ВТБ в июле зафиксировал рост мошеннических сайтов, имитирующих официальный интернет-ресурс банка: за прошлый месяц число сайтов-двойников выросло в 2,5 раза и превысило 50 адресов.
РБК 10:24
Общество
Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала о бывших коллегах
Телеведущая и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о том, что продолжает общаться с бывшими коллегами по телешоу.
URA.Ru 06:44
Недвижимость
Число сделок на рынке жилья Москвы в июне выросло на 15%
Напомним, что число сделок с ипотекой на первичном и вторичном рынках Москвы в июне, по данным Росреестра, увеличилось на 26,2% по сравнению с маем и фактически вернулось к докарантинному уровню.
Интерфакс 04:24