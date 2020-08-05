Энергетика

Finam.RuFinam.RuБелоруссия купит в августе 1,21 млн тонн нефти из России

В начале года большинство российских компаний на три месяца прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за споров о цене. Белорусский президент Александр Лукашенко оценил потери бюджета из-за "нефтяных разборок" с РФ в 1,5 миллиарда белорусских рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Белоруссия сократит закупку российской нефти

Росбалт06:16

Белоруссия получит от России 1,21 млн тонн нефти

Газета.Ru03:00

Белоруссия снизила закупки нефти у России

Lenta.ru03:56

Белоруссия стала покупать меньше нефти у России

URA.Ru03:32

Белоруссия получит в августе 1,21 млн тонн нефти от российских компаний

ТАСС03:16

Белоруссия получит 1,21 млн тонн нефти от компаний РФ в августе

News.ru03:10

Белоруссия в августе снизит закупку нефти в России

Аргументы и Факты04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Pravda.Ru вчера в 07:02
51
Экономика

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
73
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
1,4K
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
1K
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО вчера в 10:46
185
Армия и оружие

Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Актуальные Новости вчера в 08:47
33
Общество

Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину

Капитан Борис Прокошев рассказал историю судна "Росус", на котором несколько лет назад в Бейрут прибыли 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, днем 4 августа разнесшие город и убившие более 100 человек.
Московский Комсомолец 09:25
Армия и оружие

РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело 02:01
9
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
821
Происшествия

В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
РБК 09:54
269
Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
172
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
1,2K
Шоу-бизнес

Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево

Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
8
Интернет

Сервис Google Play Music прекратит работу осенью

Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
4
Общество

В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
31
Авто

Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер

Компания Infiniti осенью проведет презентацию нового купе-кроссовера QX55.
Goroday.ru 10:08
1
Происшествия

Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва

РБК 09:53
137
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
606
Общество

Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября

Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
492
Происшествия

Причиной взрыва в порту Бейрута назвали халатность рабочих

Компания 10:02
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
17
Экономика

ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта

ВТБ в июле зафиксировал рост мошеннических сайтов, имитирующих официальный интернет-ресурс банка: за прошлый месяц число сайтов-двойников выросло в 2,5 раза и превысило 50 адресов.
РБК 10:24
Общество

Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
24
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
449
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала о бывших коллегах

Телеведущая и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о том, что продолжает общаться с бывшими коллегами по телешоу.
URA.Ru 06:44
3
Недвижимость

Число сделок на рынке жилья Москвы в июне выросло на 15%

Напомним, что число сделок с ипотекой на первичном и вторичном рынках Москвы в июне, по данным Росреестра, увеличилось на 26,2% по сравнению с маем и фактически вернулось к докарантинному уровню.
Интерфакс 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное