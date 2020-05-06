Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.

с чего всё началось

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. Журналисты сообщали о росте заболеваемости из-за отсутствия ограничительных мер в стране. По мнению Минска, информация в репортаже "не соответствует действительности".

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Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 5

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. 3

Хоккей Вячеслав Старшинов 6 мая 1940 года родился Вячеслав Старшинов, легендарный хоккеист «Спартака» Личное дело Вячеслав Иванович Старшинов (80 лет) родился в Москве.

Происшествия ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.

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Общество В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 472

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Футбол Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.