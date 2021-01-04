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REGNUM
REGNUM

Белоруссия может начать поставки нефтепродуктов через Россию в 2021 году

Москва, 4 января 2021, 09:40 — REGNUM Белоруссия уже в 2021 году может поставить часть экспортных объёмов нефтепродуктов через порты России. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.В источнике
РБК
Sputnik Литва
С чего всё началось
РБК

Новак назвал сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

Новак ранее говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 млн т белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты.
РБК01:09
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Известия

Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

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Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты

News.ru01:57
ТАСС

Белоруссия может подписать соглашение о перенаправлении экспорта в порты РФ в 2021 году

ТАСС01:30
Sputnik Литва

Новак назвал возможные сроки ухода белорусского экспорта из Литвы в Россию

Sputnik Литва01:50
REGNUM

Белоруссия может начать поставки нефтепродуктов через Россию в 2021 году

REGNUM01:40
Коммерсантъ

Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году

Коммерсантъ01:56
РБК

Новак назвал сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

РБК01:09

Пирло считает, что «Ювентус» сыграл не в лучший свой футбол с «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло признал, что команда сыграла не лучшим образом в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1). Также он добавил, что туринцы обрели уверенность по ходу игры.
Пирло считает, что «Ювентус» сыграл не в лучший свой футбол с «Удинезе»
Спорт-Экспресс23:34

Илья Брызгалов оценил шансы сборной России в полуфинальном матче с Канадой на МЧМ

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира.
Чемпионат01:15

В Белом доме считают вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной версию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.
Коммерсантъвчера в 12:25