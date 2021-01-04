Москва, 4 января 2021, 09:40 — REGNUM Белоруссия уже в 2021 году может поставить часть экспортных объёмов нефтепродуктов через порты России. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

С чего всё началось Новак назвал сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию Новак ранее говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 млн т белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. РБК 01:09