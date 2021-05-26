«Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством», — сказал Головченко. Он не раскрыл весь перечень, но сообщил, что он будет включать от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита.

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С чего всё началось Правительство Белоруссии подготовило комплекс ответных мер на западные санкции, в том числе эмбарго на ввоз определенных товаров и запрет на транзит через территорию страны, заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи представителей органов госуправления с президентом, его цитирует «Беларусь сегодня». РБК 06:31