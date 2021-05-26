Белоруссия может ограничить для стран Запада транзит через республику
«Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством», — сказал Головченко. Он не раскрыл весь перечень, но сообщил, что он будет включать от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита.В источнике
С чего всё началось
Правительство Белоруссии подготовило комплекс ответных мер на западные санкции, в том числе эмбарго на ввоз определенных товаров и запрет на транзит через территорию страны, заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи представителей органов госуправления с президентом, его цитирует
«Беларусь сегодня».
«Ответный удар»: Белоруссия может ограничить для Запада транзит через республику
Московский Комсомолец05:14