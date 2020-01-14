с чего всё началось

Лукашенко уже заявлял, что в 2020 году они превысили средние показатели в мире, пишет телеграмм-канал "Мейстер". Отмечается, что открытым остается вопрос, найдётся ли в мире поставщик, который способен предложить Минску нефть дешевле российской.

Белоруссия может отказаться от прямых поставок нефти из России

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Авто Maserati выпустит 100 машин в исполнении Royale Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.

Экономика Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

Энергетика В России возобновился рост цен на бензин За период с конца декабря больше всего подорожал бензин марки АИ-92: прирост цен на экономичный вариант топлива составил 0,2%, цены на АИ-95 и АИ-98 растет чуть медленнее — на 0,1%. Таким образом, в среднем литр бензина АИ-92 теперь стоит 42,34 рубля.

Происшествия В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.

Автоспорт Алонсо попал в аварию на «Дакаре» Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

Гаджеты Загадочный смартфон-середнячок LG замечен в GeekBench Популярный бенчмарк GeekBench стал источником информации о характеристиках нового смартфона среднего уровня, который готовит к выпуску южнокорейская компания LG.