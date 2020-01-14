Энергетика
InkazanБелоруссия может отказаться от прямых поставок нефти из России
Лукашенко уже заявлял, что в 2020 году они превысили средние показатели в мире, пишет телеграмм-канал "Мейстер". Отмечается, что открытым остается вопрос, найдётся ли в мире поставщик, который способен предложить Минску нефть дешевле российской.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Гаджеты
Redmi K30 Pro не составит конкуренцию Xiaomi Mi 10
Redmi K30 Pro не составит конкуренцию Xiaomi Mi 10, поскольку первый названный смартфон выйдет в марте, а второй – в феврале.
Происшествия
Пострадавшим при взрыве газа в Уфе окажут помощь
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин пообещал, что всем пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси окажут необходимую помощь.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Авто
Maserati выпустит 100 машин в исполнении Royale
Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Экономика
Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья
Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Энергетика
Индия примет участие в проекте «Восток ойл»
Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл".
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Кино
Федор Добронравов раскрыл дату выхода седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Энергетика
В России возобновился рост цен на бензин
За период с конца декабря больше всего подорожал бензин марки АИ-92: прирост цен на экономичный вариант топлива составил 0,2%, цены на АИ-95 и АИ-98 растет чуть медленнее — на 0,1%. Таким образом, в среднем литр бензина АИ-92 теперь стоит 42,34 рубля.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну
Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Гаджеты
Загадочный смартфон-середнячок LG замечен в GeekBench
Популярный бенчмарк GeekBench стал источником информации о характеристиках нового смартфона среднего уровня, который готовит к выпуску южнокорейская компания LG.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.