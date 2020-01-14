Энергетика

InkazanInkazanБелоруссия может отказаться от прямых поставок нефти из России

Лукашенко уже заявлял, что в 2020 году они превысили средние показатели в мире, пишет телеграмм-канал "Мейстер". Отмечается, что открытым остается вопрос, найдётся ли в мире поставщик, который способен предложить Минску нефть дешевле российской.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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ТАССвчера в 06:32

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Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
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Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
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Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья

Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
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Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
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Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

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Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

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Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
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В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

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Загадочный смартфон-середнячок LG замечен в GeekBench

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Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
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Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

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