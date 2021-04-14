Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

О сервисе Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.В источнике
С чего всё началось

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.
ТАСС06:51

Подробнее о событии

Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона

Lenta.ru09:01

Россия запустит трансграничные денежные переводы по номеру телефона

Вести.Ru08:24

ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

Ведомости07:11

Банк России анонсировал переводы в Беларусь по номеру телефона

Российская газета07:44

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

Известия08:06

Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

ТАСС06:51

ЦБ назвал первую страну для зарубежных переводов по номеру телефона

РБК06:20
Интересное

Сотрудник «Спартака» заходил в судейскую после матча против «Локомотива»

Накануне «Спартак» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за кадров, на которых человек похожий на начальника команды «Локомотива» Станислава Сухину выходит из судейской комнаты стадиона «РЖД Арена» в день матча против «Спартака».
РБК спортвчера в 15:00

Суд запретил главреду и журналистам DOXA выходить из дома и пользоваться интернетом

Басманный суд Москвы запретил главному редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну и еще трем журналистам журнала — Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо кроме адвоката без письменного разрешения следователя.
Ведомости13:14