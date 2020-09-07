В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.