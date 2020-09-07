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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Белоруссия может погасить газовый долг перед Россией в течение месяца

Александр Новак, глава Министерства энергетики, в кулуарах конкурса «Лидеры России» заявил, что власти Белоруссии пообещали рассчитаться по долгу за газ в течение этого месяца.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАССвчера в 08:23
Подробнее о событии
РБК

Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ

РБКвчера в 11:29
Фонтанка.Ру

Белоруссия пообещала расплатиться с Россией за газ до конца месяца. Республика должна сотни миллионов долларов

Фонтанка.Рувчера в 09:35
Интерфакс - Россия

Новак: Минск пообещал погасить долг за газ до конца сентября или раньше

Интерфакс - Россиявчера в 08:19
Lenta.ru

Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Lenta.ruвчера в 08:56
Комсомольская правда

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Комсомольская правдавчера в 08:23
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

ТАССвчера в 08:23
Life.ru

Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

Life.ruвчера в 09:12

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
РИА Новости04:19
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Ученые оценили появление гибрида человека и инопланетянина

Как пишет портал «Рlanet Тoday», возможно такая встреча могла бы стать причиной появления гибрида человека и инопланетянина, а это может решить немало проблем, которые связаны с колонизацией других планет.
Газета DAILY03:47
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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Евгений Пригожин перечислил 1 млн рублей на лечение Навального

«Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы «ВКонтакте».
Городовой02:18
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В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.
РИА Новости03:37
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«Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн

Компания прорабатывала возможность строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Находке, инвестиции в который оценивались в сумму до 1,5 трлн руб. Но в мае 2019 года "Роснефть" приостановила реализацию ВНХК на фоне снижения рентабельности проекта.
РБК04:00

Екатеринбургу закупят автобусы с гармошками и трехсекционные трамваи

В ближайшие годы в Екатеринбурге уменьшится число единиц общественного транспорта на 5,3%. При этом количество посадочных мест в салонах, наоборот, вырастет на 19,1%. Это произойдет из-за того, что в транспортные парки будут закупать технику повышенной вместимости.
Екатеринбург Онлайн03:35
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