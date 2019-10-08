Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году

Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году в связи с запуском БелАЭС, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич. «Объём закупок может быть ниже того объёма, который будет потреблён в этом году, — в районе 20 млрд кубических метров», — цитирует главу Минэнерго ТАСС.
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Минск может снизить закупки газа из РФ после запуска БелАЭС

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