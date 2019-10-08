Энергетика

ИА REXИА REXБелоруссия может снизить закупки российского газа

По словам Каранкевича, на этой неделе Минск и Москва проведут очередной раунд переговоров по поставкам газа в 2020 году. Однако стоимость газа для Белоруссии будет определена после подготовки интеграционных «дорожных карт».
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