Энергетика
ИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
StarHit.ru 02:29
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета 04:15
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Здоровье
В Москве открыли стационар детского хосписа «Дом с маяком»
РИАМО 05 октября в 13:13
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
RT на русском вчера в 07:20
Футбол
Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком»
Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:00
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:26
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева рассказала, как его изменили дети
Напомним, что детей певцу родили суррогатные матери. По словам Сергея, у Никиты и Анны одна мама, но вынашивали их разные женщины.
Летидор 05:30
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 16:08
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество
Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива
Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Политика
В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений
Piter.tv 06:02
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Политика
Трамп пообещал уничтожить экономику Турции
«Если Турция предпримет что-то, что я в своей великой и несравнимой мудрости посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции», – пообещал Дональд Трамп в своем Twitter.
Политическая Экспертиза вчера в 13:55
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Политика
Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом OPAL
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL.
News.ru 09:02
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50