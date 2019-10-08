Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

РИА Новостивчера в 07:11

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Известиявчера в 07:46

Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры по газу

ТАССвчера в 07:23

Минск анонсировал снижение закупок российского газа

Взгляд.рувчера в 07:16

В Белоруссии увидели возможность снизить зависимость от газа из России

РБКвчера в 09:43

Минск может снизить закупки газа из РФ после запуска БелАЭС

News.ruвчера в 07:09

Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году

RT на русскомвчера в 07:07
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
РБК 07:19
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была госпитализирована

Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! 04:34
Политика

Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Политическая Экспертиза 07:20
Происшествия

Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

RT на русском 06:09
Происшествия

СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле с украинской стороны перед разведением сил

РБК 05:29
Армия и оружие

Эффективность российского спецназа оценили в Польше

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Экономика

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Единоборства

Новым соперником Усика станет Уизерспун

Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Политика

Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru 07 октября в 23:58
Здоровье

Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени

Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Общество

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
RT на русском вчера в 07:05
Единоборства

Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
Интерфакс-Спорт 06:20
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Astera 05:07
Армия и оружие

Власти США объяснили вывод американских военных с севера Сирии

Представитель пресс-службы Минобороны США Джонатан Хоффман назвал журналистам причины, по которым часть американских военных была выведена с севера Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 16:15
Политика

Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

РБК 05:14
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Происшествия

СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве

Московский Комсомолец 03:16
Общество

Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.
Аргументы и Факты 07:11
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Политика

В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), Песков назвал публикацию «криминальным чтивом».
РБК 07:00
Общество

Выросла доля россиян, постоянно живущих в стрессе

С 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами.
Интерфакс 04:11
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