Энергетика
ИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Футбол
«Барселоне» нужно продать игроков на 124 млн, чтобы сохранить финансовую стабильность
Как сообщает ESPN, каталонскому клубу необходимо заработать 124 млн евро на трансферах, чтобы сохранить финансовую стабильность.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Кино
Дмитрий Глуховский рассказал об экранизации «Метро 2033»
Глуховский рассказал, что встретился со сценаристом, поделился с ним своим видением фильма и на этом его участие в проекте закончилось.
Экономика
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ.
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.
Авто
Haval запускает в России фирменную программу кредитования
Российское подразделение компании Haval объявило о запуске собственной фирменной финансовой программы.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
Здоровье
Медитация может избавить от пяти проблем со здоровьем
Медитация способна избавить от различных проблем со здоровьем, поскольку дает человеку расслабление, концентрацию и осознанность, пишет "Медикфорум".
Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Интернет
В WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую читать чужую переписку
В популярном мессенджере WhatsApp обнаружена уяввимость, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к личной переписке пользователей.
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Экономика
Минфин выступил против амнистирования потребительских кредитов
Сегодня министр финансов Антон Силуанов выступил в ходе заседания фракции КПРФ, где один из депутатов высказался в поддержку идеи провести амнистию потребительского кредитования в России.
Политика
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Общество
Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Политика
Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех
Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение конфликта на востоке Украины ключевым вопросом безопасности в Европе, призвал всех включиться в его урегулирование и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "справиться с этой проблемой".
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.