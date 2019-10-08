Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минск может снизить закупки газа из РФ после запуска БелАЭС

News.ru07:09

Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры по газу

ТАСС07:23

Минск анонсировал снижение закупок российского газа

Взгляд.ру07:16

Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

РИА Новости07:11

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Известия07:46

Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году

RT на русском07:07

Минск и Москва готовятся обсудить газовый контракт на 2020 год

REGNUM07:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика

Госдума одобрила законопроект о выплатах обманутым членам ЖСК

Члены жилищно-строительных кооперативов, созданных при банкротстве застройщиков для завершения строительства домов, смогут получить компенсации.
РБК 08:46
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

Разведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов

Военное дело вчера в 06:51
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Политика

Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Финансы

Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах

Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Авто

В России появятся умные «лежачие полицейские»

В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
AutoNews 03:37
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия

Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

ТАСС 02:35
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:18
Политика

Украинские нацисты пообещали сорвать отвод войск на Донбассе

Журналистская правда 09:34
Общество

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Авто

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru вчера в 16:50
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Армия и оружие

В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований

Комсомольская правда 01:58
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

В Московской области суд арестовал 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки.
Российская газета 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное