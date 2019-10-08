Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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В Белоруссии увидели возможность снизить зависимость от газа из России

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Белоруссия может снизить закупки российского газа

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News.ru07:09

Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году

RT на русском07:07
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Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
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Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

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По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
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Сериал расскажет о столичном психотерапевте по имени Олег, чьи услуги востребованы преимущественно жителями центрального округа Москвы.
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери

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Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
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В России установили квоты по приему иностранцев на работу

С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках.
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

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