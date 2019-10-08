Энергетика
ИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Футбол
Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Нева Спорт 07 октября в 06:10
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Политика
В Абхазии проходит инаугурация президента Рауля Хаджимбы
9 октября в 12:00 в Абхазии началась церемония вступления в должность избранного на второй срок президента республики Рауля Хаджимбы.
REGNUM 05:10
Политика
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по «делу Байдена»
Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".
РИА Новости 06:57
Авто
В Минске презентовали кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Как сообщает портал "Китайские автомобили", официальная премьера Geely SX11 и Geely GE белорусской сборки прошла в Минске.
Тарантас Ньюс 04:36
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
RT на русском 06:14
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru вчера в 14:31
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Армия и оружие
Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах
Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43