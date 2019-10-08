Энергетика
ИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Политика
Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
Шоу-бизнес
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Кино
Федор Бондарчук снимет свой первый сериал
Российский режиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который получил название «Псих», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Путешествия
Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре
Ажиотаж по-прежнему продолжается, россияне ждут горящих путевок или снижения цен, но ни того, ни другого не будет, так как курорты Турции оказались слишком популярными.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Футбол
Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю карьеру
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб, если его роль в команде не изменится.
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Происшествия
В Ленинградской области в аварии погибли три человека
В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi.
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
Армия и оружие
Реальная цена атаки на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября привели к тому, что добыча нефти королевства была сокращена вдвое, на 5,7 млн баррелей в день, что составило 5% от мировых поставок нефти.
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Интернет
Telegram представил правила использования своего криптокошелька
8 октября на официальном сайте Telegram были опубликованы условия использования кошелька Gram.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Происшествия
Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено
В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер актёр Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба СК России.