Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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В Белоруссии увидели возможность снизить зависимость от газа из России

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Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

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Шойгу рассказал о масштабном обновлении техники в российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отечественные Вооружённые силы получили более 2000 единиц новой и модернизированной военной техники.
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Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
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Компания Google выпустила новую версию требований для производителей устройств, которые устанавливают на них сервисы и приложения Google.
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Американский истребитель F-16 разбился в Германии

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Пропавшая под Новый год петербургская школьница вернулась домой

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Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Сергей и Анна Семак готовятся к повторной свадьбе в Италии

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Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением, но он вам не понравится

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