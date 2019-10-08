Энергетика
ИзвестияБелоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС). Об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 11:33, Вашингтон
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Экономика
Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 09:45
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 08:09
Политика
Трамп назвал расследование Конгресса по импичменту «судом кенгуру»
Президент США Дональд Трамп назвал расследование по импичменту «судом кенгуру». Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Twitter.
Взгляд.ру 10:10
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Германии
Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru 10:31
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Единоборства
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным
Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя.
Советский спорт 03:00
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета 06 октября в 12:14
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru 04:12
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал новые свадебные фото с Хейли
В конце сентября в Южной Каролине певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин устроили свадебную вечеринку.
Lisa.ru 09:15
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru 02:00
Армия и оружие
На Украине заявили о невозможности начала отвода сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в социальной сети Facebook заявил о невозможности отвода сил в районе Золотого в Донбассе из-за обстрелов.
RT на русском 10:35
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe 00:37
Армия и оружие
США не примут участие в военной операции Турции в Сирии
Народные новости 06 октября в 23:54
Армия и оружие
Шойгу рассказал о масштабном обновлении техники в российской армии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отечественные Вооружённые силы получили более 2000 единиц новой и модернизированной военной техники.
DixiNews 06:46
Футбол
Кузяев тренируется по индивидуальной программе
Сегодня команда проводит восстановительную тренировку. По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев.
Спорт-Экспресс вчера в 05:25
Хоккей
Хоккеист «Рейнджерс» Наместников обменян в «Оттаву»
Как сообщила пресс-служба «Рейнджерс» в Twitter, россиянин продолжит карьеру в «Оттаве» в результате обмена на защитника Ника Эберта и выбор в четвёртом раунде драфта-2021.
RT на русском 01:39
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Газета.Ru 03:34