Энергетика
Взгляд.руБелоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостей06:55
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
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Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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Раскрыт секрет продолжительности жизни 600-летних деревьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
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Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.