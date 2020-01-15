Энергетика
Народные новостиБелоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
9 января президент страны Александр Лукашенко озвучил в интервью агентству "БелТА" свое "возмущение" по поводу предлагаемых Россией условий экспорта нефти. Пять дней спустя первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о поиске "альтернативных" экспортеров нефти.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Общество
Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Политика
Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса
Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.
Политика
Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет»
Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Космос
«В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад»
Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.
Наука
Определены четыре разных типа старения людей
Научными медицинскими специалистами определены и названы четыре основных типа старения организма людей и выявлено какие именно изменения происходят с возрастов организме человека.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Общество
Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
Политика
Демократы решат, когда передать документы по импичменту Трампа в Сенат
Напомним, процедура импичмента президента в США играет скорее роль борьбы в предстоящей предвыборной гонке — несмотря на то, что Палата представителей утвердила обвинение в адрес Трампа, все стороны понимают, что шансов на утверждение данных обвинений в Сенате крайне мало, поэтому демократы не спешат передавать необходимые документы для продолжения процедуры в верхней палате парламента.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Политика
Дюмин: послание президента имеет ярко выраженный социальный характер
Ярко выраженный социальный характер послания президента РФ Федеральному Собранию отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Происшествия
В числе пострадавших при взрыве газа в Уфе оказался подросток
В числе трех человек, которые пострадали при взрыве бытового газа в двухэтажном доме в Уфе, один ребенок.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Политика
Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
Общество
Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира
РФ в рейтинге опередила страны Восточной Европы, Украину (68-е место) и Белоруссию (70-е).
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
Гаджеты
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует системой охлаждения
Ассортимент компании Sapphire пополнила видеокарта Pulse RX 5600 XT. Адаптер выполнен в фирменном стиле производителя.
Кино
Стивен Кинг заявил, как нужно оценивать претендентов на «Оскар 2020»
Напомним, что ранее объявление номинантов на премию "Оскар" вновь обернулось гендерным скандалом — актриса Исса Рэй закончила называть претендентов на звание лучшего режиссера и с нескрываемым разочарованием произнесла: "Поздравляю этих мужчин".