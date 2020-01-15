с чего всё началось

9 января президент страны Александр Лукашенко озвучил в интервью агентству "БелТА" свое "возмущение" по поводу предлагаемых Россией условий экспорта нефти. Пять дней спустя первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о поиске "альтернативных" экспортеров нефти.

Политика Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

Экономика Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.

Политика Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.

Космос «В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад» Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.

Наука Определены четыре разных типа старения людей Научными медицинскими специалистами определены и названы четыре основных типа старения организма людей и выявлено какие именно изменения происходят с возрастов организме человека.

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Политика Демократы решат, когда передать документы по импичменту Трампа в Сенат Напомним, процедура импичмента президента в США играет скорее роль борьбы в предстоящей предвыборной гонке — несмотря на то, что Палата представителей утвердила обвинение в адрес Трампа, все стороны понимают, что шансов на утверждение данных обвинений в Сенате крайне мало, поэтому демократы не спешат передавать необходимые документы для продолжения процедуры в верхней палате парламента.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Политика Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политика Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.