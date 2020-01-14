Энергетика
Экономика сегодняНефтяные закупки на Украине приведут Белоруссию к интеграции с Россией
Спекуляции Белоруссии не имеют экономического обоснования Заместитель председателя правительства Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск заменит закупки нефти в России поставками из таких государств, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан и страны Прибалтики.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест
Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.
Экономика
Кудрин назвал стоимость плана Путина
Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.
Автоспорт
Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
Общество
С 2021 года социальный контракт введут во всех субъектах РФ
В 2021 году механизм социального контракта будет внедрен во всех субъектах Российской Федерации.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Экономика
Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян
Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны.
Политика
Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения
Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Политика
Путин потребовал не допускать перебоев в поставках важных лекарств
Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что перебоев с поставками жизненно важных лекарств в регионы больше быть не должно.
Происшествия
В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой
В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Общество
«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»
«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Экономика
Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала
Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Космос
В Индии создадут центр подготовки астронавтов
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Гаджеты
Samsung представила уникальную упаковку-конструктор
Samsung Electronics представляет экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой можно сделать мебель и аксессуары для дома своими руками — например, самостоятельно смастерить тумбочку или журнальный столик.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Происшествия
В Гатчине многодетная мать задушила бывшего мужа поясом
36-летняя Анна Палий задушила своего бывшего супруга поясом от халата.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».