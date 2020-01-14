Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефтяные закупки на Украине приведут Белоруссию к интеграции с Россией

Спекуляции Белоруссии не имеют экономического обоснования Заместитель председателя правительства Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск заменит закупки нефти в России поставками из таких государств, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан и страны Прибалтики.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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