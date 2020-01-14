с чего всё началось

Спекуляции Белоруссии не имеют экономического обоснования Заместитель председателя правительства Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск заменит закупки нефти в России поставками из таких государств, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан и страны Прибалтики.

Нефтяные закупки на Украине приведут Белоруссию к интеграции с Россией

Общество Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).

Общество Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.

Экономика Кудрин назвал стоимость плана Путина Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.

Автоспорт Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара» Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.

Экономика Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны.

Политика Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Политика Путин потребовал не допускать перебоев в поставках важных лекарств Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что перебоев с поставками жизненно важных лекарств в регионы больше быть не должно.

Экономика Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.

Космос В Индии создадут центр подготовки астронавтов Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.