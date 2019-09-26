Экономика

ИзвестияИзвестияБелоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ищет источники поставок нефти, альтернативные российским. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает агентство «БелТА».
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