Экономика
ИзвестияБелоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ищет источники поставок нефти, альтернативные российским. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает агентство «БелТА».
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
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Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
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