Энергетика
Новые ИзвестияБелоруссия начала покупать норвежскую нефть вместо российской
Напомним, что 31 декабря 2019 года страны все-таки договорились о ценах на нефть, поставляемую Россией в Белоруссию. Но в тот же день Лукашенко поручил приступить к альтернативным поставкам сырья из стран Балтии и по реверсу через трубопровод "Дружба".
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Аналитик: Норвежская нефть для Белорусии не будет дешевле российской
Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Спросили у эксперта, выгодна ли такая поставка
КП - Беларусьвчера в 07:45
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Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске.
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В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
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Материнский капитал за первенца получат все, кто родит в 2020 году
Среди главных предложений президента выплата материнского капитала за рождение первого ребёнка, увеличение материнского капитала за второго ребёнка на 150 тысяч рублей, ежемесячные выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум.
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Полный вариант видео был опубликован на канале Ольги Бузовой в YouTube, а его анонсы знаменитость размещала на своей странице в Instagram.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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«Победа» сократила закупки российского керосина
«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Армия и оружие
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Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
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Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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В Охотском море загорелся траулер
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Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку
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Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
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Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
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Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.